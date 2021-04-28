أمن المهرة يلقي القبض على متهم بقتل زوجته أثناء محاولته الفرار خارج اليمن

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، القبض على المتهم بقتل زوجته في أحد فنادق مدينة تعز، أثناء محاولة هروبه إلى خارج الوطن.



وقالت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت من القبض على المدعو "عادل على أحمد الصرماح" ـ من أبناء محافظة إب ـ أثناء محاولة هروبه إلى خارج الوطن.



وبحسب المصادر فإن القبض على المتهم في محافظة المهرة، جاء بعد معلومات قدمتها الاجهزة الامنية في تعز عن المتهم.



وأضافت المصادر أن الأجهزة الامنية في محافظة المهرة، فتحت ملفاً للتحقيق مع المتهم واعترف بجريمة قتل زوجته، ومن المتوقع أن يجري تسليم المتهم إلى أمن تعز مع ملف التحقيقات الأولية وإحالته للجهات المختصة طبقاً للقانون.



وكان المتهم كان أقدم على قتل زوجته طعناً بآله حادة بعد أن استدرجها من منزل أهلها، إلى المبيت معه في فندق المحمدي السياحي الكائن في حي المناخ، وسط مدينة تعز، الأحد الماضي، ليرتكب جريمته البشعة، الأحد الماضي.

