قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الجوف بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، من تحرير مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وتكبيد المليشيا خسائر بشرية فادحة علاوة على تدمير آليات عسكرية بضربات جوية وبرية.



وبحسب المركز الإعلامي للقوات الحكومية، تمكنت وحداتهم العسكرية مسنودة من المقاومة الشعبية من إحراز تقدم ميداني في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن)، عقب مواجهات عنيفة خاضتها ضد المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأكد المركز، نقلاً عن مصدر عسكري، أن وحداتهم والمقاومة شنت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، وتكبيدها خسائر عسكرية كبيرة بينها 3 أطقم قتالية تم تدميرها بقصف مدفعي، فيما دمّرت مقاتلات التحالف في اليمن 5 أطقم قتالية أخرى و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن وحداتهم نجحت في استعادة عدد من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.