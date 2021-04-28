التحالف يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترضت الدفاعات السعودية فجر الأربعاء طائرة مسيرة مفخخة أطلِقت باتجاه المملكة.



وتحدث التحالف العربي في اليمن عن انتهاكات "جسيمة" للقانون الدولي الإنساني ترتكبها مليشيا الحوثيين "بمحاولة استهداف المدنيين".

وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما كان التحالف قد دمر ليل الخميس-الجمعة، 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب السعودية.

وأكد التحالف حينها "صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "إحباط محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".