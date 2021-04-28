شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف بمدينة مأرب إثر هجوم حوثي على الأحياء السكنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

هز انفجار عنيف مدينة مأرب فجر الأربعاء، إثر هجوم حوثي على الأحياء السكنية، فيما بدأت الأمم المتحدة رحلات إنسانية منتظمة للمحافظة.



واستهدفت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا حي "الروضة" السكني شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، ما أحدث دوي انفجار عنيف، وفق سكان محليين لـ"العين الإخبارية".

وتضاربت الأنباء بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ورجح البعض سقوط صاروخين، وتزامن ذلك مع سماع أصوات سيارات الإسعاف تتجه إلى مكان الهجوم في الأحياء الشمالية للمدينة المكتظة بملايين النازحين.

ومنذ مطلع العام الجاري، تعرضت مأرب لهجمات صاروخية، وعبر طائرات مسيرة مفخخة تطلقها مليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط العشرات قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.