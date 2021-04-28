شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاجهزة الأمنية في المهرة تضبط كميات من الحشيش المخدر على متن قارب بساحل محيفيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء امس، بالتعاون والتنسيق مع خفر السواحل بالمحافظة من ضبط كمية من الحشيش على قارب بساحل محيفيف مديرية الغيضة.



وأوضح مصدر أمني مسؤول وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية التي تم ضبطها تقدر بـ"3" أطنان من مادة الحشيش المخدر .. مشيراً إلى أنه جرى تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وإعداد محضر ضبط بحضور وكيل نيابة الغيضة الابتدائية القاضي هاني بلحاف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.