شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة الشعبية من قبائل بني ضيبان يتصدون لهجمات حوثية على جبهة ذنه شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدت قوات المقاومة الشعبية من قبائل بني ضبيان، الثلاثاء، لهجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع تمركز في جبهة ذنه شرق العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيات الحوثي هاجمت مواقع تمركز الجيش والقبائل في جبهة ذنه على تخوم المديرية في المناطق المتاخمة لمديرية صرواح محافظة مأرب في محاولة جديدة لاحداث اختراق في مناطق بني ضبيان بهدف التوغل منها جنوب شرق نحو مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب .. مشيرة إلى أن الجيش والمقاومة الشعبية من قبيلة بني ضبيان كسرت الهجمات الحوثية والحقت خسائر فادحة في صفوفها .

وأكدت المصادر أن قبائل بني ضبيان تعهدت أنها لن تسمح للميليشيات الحوثية بالعبور من مناطقها بإتجاه محافظة مأرب وذلك بموجب الإتفاق القبلي المبرم بين رجالها ومشائخها بشأن حماية بلادهم وعدم السماح للمليشيا الحوثية الانقلابية السيطرة عليها أو إستخدامها للعبور نحو مأرب وتصديها لأي محاولات في هذا الشأن.