وزارة الاعلام تنعي الإعلامي عبدالله الحرازي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وقطاع قناة اليمن الفضائية الإعلامي عبدالله الحرازي الذي وافاه الأجل بصنعاء إثر مرض ألم به عن عمر ناهز الـ 65 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.



وأشادت وزارة الإعلام بالتاريخ الإعلامي الكبير الذي خلفه الفقيد في مسيرة حياته الاعلامية، حيث يعتبر واحدا من ابرز القيادات الإعلامية التي ادارت قطاع التلفزيون واسهمت في تطوير العمل الاخباري.

وأشار البيان الى ان الفقيد من أوائل الإعلاميين الذين تدرجوا في العمل الإذاعي ثم التلفزيوني وتتلمذ على يديه نخبة من الكوادر الإعلامية، وشارك في عدد من المحافل العربية والدولية وثل اليمن بجدارة واقتدار.

وبرحيل الفقيد عبدالله الحرازي يخسر الاعلام شخصية ثرية بالتجربة والخبرة والتاريخ النضالي الطويل.

واختتم البيان بالقول " إن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وهي تنعي الفقيد الحرازي، فإنها تتقدم بالتعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، وإلى كافة زملائه وأصدقائه ومحبيه في كافة الوسط الصحفي والاعلامي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".