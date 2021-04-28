اليابان ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع يدعمان الاستجابة الصحية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت حكومة اليابان ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، مشروعا لتوفير الدعم العاجل للنظام الصحي بمحافظات (عدن ، لحج ، أبين ، شبوة ، حضرموت والمهرة ).



ويهدف المشروع الى تحسين القدرة التشغيلية لقطاع الصحة ودعم قدرته على الصمود، وتوفير الخدمات الصحية الاساسية بما فيها الاستجابة العاجلة لوباء كوفيد - 19 من خلال توفير العيادات المتنقلة بالمحافظات المستهدفة في اليمن، كما سيساهم المشروع في رفاه المجتمعات المحلية و دعم قرابة 500 الف شخص، منهم ( 47 % اناث).

وأوضح مدير العمليات لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان محمد أكرم، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان هذا المشروع يساعد في تحسين الخدمات الصحية الملحة في اليمن، ويخفف من انتشار وباء كوفيد-19 والاستجابه له، من خلال توفير العيادات المتنقلة التي ستساهم في استجابة سريعة وفعالة للفئات الضعيفة في اليمن على وجه الخصوص.

وأشار الى ان مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع مع حكومة اليابان يسعون الى تحسين حياة الشعب اليمني الذي يعاني من تحديات كثيرة بسبب استمرار الصراع ، وانتشار كوفيد-19 ، وذلك من خلال تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع .