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اعتراض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتراض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

اعترضت الدفاعات السعودية صباح اليوم الأربعاء طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلِقت باتجاه المملكة.

 

وتحدث التحالف العربي في اليمن عن "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني "ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين".

 

وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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