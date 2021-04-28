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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتراض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021
اعترضت الدفاعات السعودية صباح اليوم الأربعاء طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلِقت باتجاه المملكة.
وتحدث التحالف العربي في اليمن عن "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني "ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين".
وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".