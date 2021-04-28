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الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

هز انفجار عنيف مدينة مأرب فجر الأربعاء، إثر هجوم حوثي على الأحياء السكنية.

 

واستهدفت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا حي "الروضة" السكني شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي ما أحدث دوي انفجار عنيف، وفق سكان محليون.

 

وتضاربت الأنباء بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ورجح البعض سقوط صاروخين، وتزامن ذلك مع سماع أصوات سيارات الإسعاف تتجه لمكان الهجوم في الأحياء الشمالية للمدينة المكتظة بملايين النازحين.

 

ومنذ مطلع العام الجاري، تعرضت مأرب لهجمات صاروخية، وعبر طائرات مسيرة مفخخة تطلقها مليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط العشرات قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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