عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

هز انفجار عنيف مدينة مأرب فجر الأربعاء، إثر هجوم حوثي على الأحياء السكنية.



واستهدفت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا حي "الروضة" السكني شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي ما أحدث دوي انفجار عنيف، وفق سكان محليون.

وتضاربت الأنباء بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ورجح البعض سقوط صاروخين، وتزامن ذلك مع سماع أصوات سيارات الإسعاف تتجه لمكان الهجوم في الأحياء الشمالية للمدينة المكتظة بملايين النازحين.

ومنذ مطلع العام الجاري، تعرضت مأرب لهجمات صاروخية، وعبر طائرات مسيرة مفخخة تطلقها مليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط العشرات قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.