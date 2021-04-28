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الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

 

وقال التحالف العربي إن قواته نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

 

والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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