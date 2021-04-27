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وزير الصحة يضع حجر الأساس لإنشاء مصنع أكسجين بمستشفى الشحر العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم حجر الأساس لإنشاء مصنع أكسجين بمستشفى الشحر العام.

كما اطلع الوزير على سير العمل في أقسام المستشفى وتعرف من مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتور عمر الصبان على أوضاع المستشفى والخدمات الطبية التي يقدمها ..داعيا الوزير إلى استكمال إجراءات ترفيع مستشفى الشحر إلى مستشفى عام ، إلى جانب احتياج المستشفى إلى جهاز أشعة مقطعية وبعض التخصصات الطبية مثل تخصص المخ والأعصاب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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