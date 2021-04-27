شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يضع حجر الأساس لإنشاء مصنع أكسجين بمستشفى الشحر العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم حجر الأساس لإنشاء مصنع أكسجين بمستشفى الشحر العام.



كما اطلع الوزير على سير العمل في أقسام المستشفى وتعرف من مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتور عمر الصبان على أوضاع المستشفى والخدمات الطبية التي يقدمها ..داعيا الوزير إلى استكمال إجراءات ترفيع مستشفى الشحر إلى مستشفى عام ، إلى جانب احتياج المستشفى إلى جهاز أشعة مقطعية وبعض التخصصات الطبية مثل تخصص المخ والأعصاب.