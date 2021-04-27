افتتاح مشروع توسعة 3 مدارس في مخيم الجفينة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مشروع توسعة ثلاث مدارس أساسية في مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب.



يتضمن المشروع توسعة مدارس التحرير والنصر والوحدة الاساسية في مخيم الجفينة للنازحين بإضافة 18 فصل دراسي مؤقت بواقع ستة فصول ودورات مياه في كل مدرسة.

عقب ذلك تفقد الوكيل مفتاح سير العمل في العيادة الطبية بمخيم الجفينة واطلع علی الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها العيادة للنازحين في المخيم مثمناً دعم منظمة اليونسيف للعيادة وتجهيزها وتكفلها بنفقات تشغيلها .

واستمع وكيل محافظة مأرب من ممثل منظمة اليونسيف إلى شرح عن آلية المتابعة الميدانية لمشاريع المياة تلتي نفذتها المنظمة في خمسة عشر مخيماً والية الفحص الدوري للمياه للتأكد من جودتها ومدی مطابقتها للمعايير الصحية، ابتداءً من آبار مصادر المياه وحتی نقاط التوزيع داخل المخيمات.