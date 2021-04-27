رئيس الوزراء يدشن افتتاح 4 مستشفيات في محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، افتتاح 4 مستشفيات ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء وإعادة تأهيل وصيانة 8 مؤسسات طبية في حضرموت، والتي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي.



وتعرف رئيس الوزراء على تفاصيل المشروع الذي يضم في مرحلته الأولى 4 مستشفيات من ضمنها مستشفيين جديدين وبطاقة استيعابية تصل إلى 273 سريرا، واستكمال بناء باقي المستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة لتعزيز جهودها للتصدي لجائحة كوفيد-19، في أربعة مديريات بساحل حضرموت وهي مستشفيات "غيل باوزير، الديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر".

كما طاف باجنحة واقسام المستشفى بمديرية غيل باوزير، منوها بالجهود المبذولة من الكوادر الطبية والدعم الاماراتي المقدم للقطاع الصحي في محافظة حضرموت.

بدوره، ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي بمحافظة حضرموت، وقال: إن هذه المشاريع ستشكل نقله نوعية للخدمات الصحية والتنموية بمحافظة حضرموت والمحافظات المجاورة، وتساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر خصوصاً من يقطعون مسافات طويلة للحصول على خدمة طبية في المستشفيات الحكومية.

من جانبه أعرب محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، عن سعادته بافتتاح هذه المؤسسات الحيوية لدعم القطاع الصحي في المحافظة، مؤكدا أن اهمية هذه المشاريع تأتي من كونها تخدم شرائح كبيرة في حضرموت ضمن مشاريع انسانية وتنموية أخرى ينفذها الهلال الاحمر الاماراتي في اليمن .

حضر التدشين وزيري التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري والكهرباء والطاقة أنور كلشات، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، وعدد من المسؤولين.