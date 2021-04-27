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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة السفير محمد بانافع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير محمد بن محمد بانافع.
ونوه بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع القيادية والدبلوماسية التي شغلها.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.