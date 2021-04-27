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الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة السفير محمد بانافع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير محمد بن محمد بانافع.

 

ونوه بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع القيادية والدبلوماسية التي شغلها.

 

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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