لجنة الطوارئ تعلن تعليق الرحلات من وإلى الهند بشكل مؤقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا، ايقاف رحلات الطيران من والى الهند، حتى إشعار آخر.



وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة كلفت الخارجية وسفارة اليمن في الهند بمتابعة وضع المواطنين المتأثرين بهذا الإجراء والرفع بالتوصيات اللازمة لمساعدتهم.

ووجهت اللجنة وزارة النقل وهيئاتها بالعمل بهذا الإجراء ابتداء من يوم غد الاربعاء الموافق ٢٨ أبريل وحتى اشعار اخر.