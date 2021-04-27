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لجنة الطوارئ تعلن تعليق الرحلات من وإلى الهند بشكل مؤقت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

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اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس ، ايقاف رحلات الطيران من والى الهند، حتى إشعار آخر.

 

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة كلفت الخارجية وسفارة اليمن في الهند بمتابعة وضع المواطنين المتأثرين بهذا الإجراء والرفع بالتوصيات اللازمة لمساعدتهم.

 

ووجهت اللجنة وزارة النقل وهيئاتها بالعمل بهذا الإجراء ابتداء من يوم غد الاربعاء الموافق ٢٨ أبريل وحتى اشعار اخر.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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