نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد محمد الحييد وأحمد شرفان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى حسين وناصر الحييد، عزاهما فيها بوفاة والدهم العميد محمد حسين الحييد.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع العسكرية التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وعبر نائب الرئيس، عن صدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة، في وفاة أحمد علي شرفان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.