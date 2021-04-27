معين عبدالملك خلال زيارته لعدد من المشاريع الاستثمارية: نولي اهتمام لجعل حضرموت نموذج للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لجعل محافظة حضرموت انموذجا في التنمية والتطور وذلك من خلال تكثيف المشاريع الخدمية والتنموية وتشجيع الاستثمارات وتوفير البيئة الملائمة لها.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المشاريع الاستثمارية في مديريتي الشحر وغيل باوزير ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

حيث تفقد رئيس الوزراء، التجهيزات النهائية الجارية لبدء تشغيل مصنع شركة حضرموت للطوب الأحمر البالغ تكلفته 75 مليون دولار، والمتوقع تدشين الإنتاج فيه خلال شهرين، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة ومئات الفرص غير المباشرة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله الى المصنع في مديرية غيل باوزير، رئيس مجلس إدارة الشركة وإدارة وكوادر المصنع الذين قدموا شرحا كاملا عن هذا المشروع الاستراتيجي المقام على مساحة 130 الف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن يوميا أي 60 الف حبة طوب بمختلف المقاسات.. مشيرين الى ان الشركة ستضع مفاهيم جديدة في صناعة منتجات البلك الأحمر والطوب ومشتقاتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة لأنشطة البناء في اليمن.. لافتين الى ان الشركة وباستخدام احدث التقنيات العالمية حرصت على استخدام أجود أنواع الصلصال والتأكد من أن منتجـاتها من البلك والطوب تفي بأعلى المعاييـر الدولية، كما تبنّت الشركة أيضاً نهجاً متميزاً في التحديث والتطوير والتوسّع للمصانع بما يكفل السهولة الكاملة في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبصفة مستديمة عبر تجهيز جميع مراحل عمليات التصنيع بالتكنولوجيا المتقدمة وتوظيف المعدات والآلات الحديثة.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الحيوي والذي سيواكب إعادة الاعمار والبناء في اليمن.. منوها بالنظم والتقنيات الحديثة المستخدمة في المصنع والكوادر اليمنية العاملة فيه.

الى ذلك زار رئيس الوزراء محافظ حضرموت الأعمال النهائية لتجهيز وتشغيل مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمدينة الشحر، والمتوقع افتتاحه خلال شهر يوليو القادم، كاحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال الاسماك في اليمن.

وطاف رئيس الوزراء باقسام المصنع ومكوناته المختلفة، واستمع من رئيس مجلس إدارة المصنع سالم باقازي الى شرح حول مراحل الانشاء الطاقة الإنتاجية.. موضحا ان المرحلة الأولى من المصنع سيتم استيعاب 350 موظف وموظفة 50 بالمائة منهم من النساء، وفي المرحلة الثانية سيرتفع عدد العمالة الى 500 موظف وموظفة وتشغيل اكثر من 8 الف صياد.. مبينا ان الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء بكمية 100 طن يومياً، عبر خطي انتاج تعبئة وتصنيع، إلى جانب مصنع الطحن لمخلفات الأسماك الذي يعد من أفضل المصانع على مستوى الشرق الأوسط وتقدر طاقته الانتاجية عند تشغيله بحوالي 55 طن يومياً.

واثنى الدكتور معين عبدالملك، على المشروع الإنتاجي الذي يوفر فرص عمل ويستفيد من الموارد الطبيعية للمحافظة.. منوها بما تبذله السلطة المحلية من جهود لتشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات لها.. مؤكدا ان الحكومة ستكون عونا للسلطة المحلية في توفير كل المزايا والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والمستثمرين بما في ذلك الارتقاء بالبنية التحتية.

كما زار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مشروع مجمع المخلافي الصناعي التجاري في المكلا، واستمع من مالك المشروع سعيد نعمان المخلافي، الى نبذه عن المشروع ومكوناته والمدة الزمنية المتوقعة لانجازه.

وأوضح ان المشروع سيقام على مساحة 25 الف متر مربع، ويتكون في مرحلته الأولى من ثلاجات مركزية سعة 7 الاف طن، مع جميع المرفقات السكنية والإدارية ومحطة الكهرباء ومستلزماتها ومستودعات لحفظ المواد الغذائية الأخرى.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارات وزراء التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، والصحة العامة السكان الدكتور قاسم بحيبح والاشغال العامة والطرق مانع بن يمين، والكهرباء والطاقة أنور كلشات ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، وعدد من المسؤولين المحليين والتنفيذيين.