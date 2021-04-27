الشدادي يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة وشؤون الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، اليوم، في اجتماع اللجان الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة وشؤون الأمم المتحدة للاتحـاد البرلماني الـدولي.



وناقش الاجتماع، الموضوع الرئيسي للجمعية العامة الـ142 للإتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بدور البرلمانات في التغلــب على الـوباء اليــوم وبناء غد افضل.

وتطرق المجتمعون الى الاضرار الناتجة عن وباء كوفيد 19 وسبل التعافي المستدام والقادر على التكيف مع الجائحة وتعزيز الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وايجاد مكونات رئيسة لمرحلة الانتعاش والحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤكدين ان جائحة كورونا تعتبر كارثة إنسانية ذات تأثيرات سلبية شديدة على حياة البشر، وكذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الوصول إلى التوزيع الكامل للقاح، فإن دول العالم أجمع في حاجة ماسة تفرضها الظروف الحالية إلى إجراءات وترتيبات من شأنها محاصرة هذا المرض والحد من انتشاره، ومسانده الدول التي تعاني الان من سرعة انتشاره.

ودعا المجتمعون الى تجديد تكريس التعاون المتعدد الاطراف، والحوار لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الاوبئة الجديدة المحتملة، والتوزيع العادل للقاح باعتباره منفعة عامه ومشتركة للبشرية وأن لا أحد بمأمن من الوباء ما لم يأمن الجميع.