معين عبدالملك يفتتح محطة كهرباء في الشحر بقدرة 40 ميجا وات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجا وات، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية.



واستمع رئيس الوزراء من القائمين على المحطة الممولة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الى شرح حول مكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في التوليد، وقابلية التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 60 ميجا وات، وزار عنبر المولدات الرئيسة والمبردات الخاصة بها، ومبنى معالجة الوقود وخزانات خزن الوقود المعالج والجاهز للضخ.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان ملف الكهرباء وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية يحظى باولوية في اهتمامات الحكومة ويجري العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ بدائل عملية وعاجلة لزيادة القدرات التوليدية وتخفيف معاناة المواطنين .. مشيرا الى ان المسؤولية تشاركية وتكاملية بين الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص.. وقال " علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية ولا نستنزف جهودنا في رمي كل طرف التهمة على الاخر، ونحن في الحكومة على استعداد كامل ووفق الإمكانات المتاحة للعمل المشترك والتكاملي في إيجاد حلول جذرية ومستدامة تخدم المواطنين والاستقرار وتشجيع الاستثمار".

ولفت رئيس الوزراء الى ان محافظة حضرموت بما تمتلكه من مقومات وامكانيات اقتصادية تستوجب ايلائها اهتماما خاصا وحل كل التحديات لكي تقود قاطرة النهوض والتنمية في الوطن.. معربا عن ثقته ان المرحلة القادمة ستحمل معها كثير من التطور والازدهار لمحافظة حضرموت.

حضر الافتتاح وزراء الكهرباء والطاقة أنور كلشات والصحة العامة السكان الدكتور قاسم بحيبح والتربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه.