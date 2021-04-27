مجلي تطلع رئيس مجلس النواب البولندي على مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحثت سفيرة اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، اليوم، مع رئيس مجلس النواب البولندي اليجبيتا فيتيك، العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم السلطة التشريعية في بولندا للحكومة للشرعية في اليمن.



واستعرضت السفيرة تطورات الأوضاع في اليمن وتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وقصفها لمحافظة مأرب ورفضها لكل دعوات السلام.

ولفتت إلى انقلاب مليشيا الحوثي على ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني التي كانت جزء منه، واحتلت العاصمة صنعاء واستولت على سلاح الدولة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م .. متطرقة إلى جرائم واضطهاد المليشيا الحوثية السلالية بحق معارضيها، انطلاقا من زعمها بالحق الإلهي لها في الحكم.

وأشارت مجلي، إلى إصدار الحوثيين أحكام إعدام بحق 46 عضو مجلس نواب في اليمن، وصادروا ممتلكاتهم وفجروا منازلهم .. معتبرة ذلك بأنه رسالة واضحة للعالم بأنهم المليشيا لا تختلف عن داعش في نهجها وأيدولوجيتها .. مجددة التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية بتحقيق السلام المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

كما جددت ترحيب الحكومة، بكافة مبادرات السلام، وآخرها المبادرة السعودية، إلا أن المليشيات الحوثية ترفض السلام وتقابل كل مبادرة سلام بتصعيد حربي تزج فيه بالأطفال وأبناء القبائل في جحيم الحرب .. مشيرة إلى استمرار الجرائم الوحشية الحوثية باستخدام الصواريخ الباليستية بحق النازحين في مخيمات مأرب وعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت السفيرة مجلي، إن الحوثيين زرعوا ما يزيد على مليوني لغم دون خرائط، قتلت ما يزيد عن العشرة آلاف مدني، إضافة إلى تسببها بإعاقات تقدر بضعف عدد القتلى، فضلا عن زراعتها الألغام البحرية التي تهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب .. لافتة إلى رفض المليشيات السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بإصلاح خزان صافر العائم في البحر الأحمر، والذي في حال انفجر سيؤدي لحدوث أكبر كارثة بيئية في التاريخ وتحتاج إلى نحو 30 عاماً للتخفيف من أثرها.

من جانبها أكدت رئيس مجلس النواب البولندي دعم بلادها للحكومة الشرعية في اليمن .. مؤكدة أن البرلمان البولندي يعمل دوماً مع الحكومة لدعم مواقف الدول الصديقة في مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.