شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة توعوية استعداداً لانطلاق حملة التحصين ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة بمحافظة المهرة اليوم، حملة توعية لفرق التثقيف والاعلام الصحي استعدادا لانطلاق حملة التحصين ضد فيروس كورونا.



واوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، ان حملة التلقيح في مرحلتها الأولى تستهدف العاملين في القطاع الصحي وكبار السن في عمر (60) عاما والمصابين بالامراض المزمنة.

وتشمل الدفعة الاولى 8120 جرعة.. فيما تستهدف المرحلة الثانية تستهدف مختلف فئات المجتمع.