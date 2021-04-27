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رفع الحظر جزئيا في المهرة مع بقاء العمل بالإجراءات الاحترازية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، رفع الحظر االجزئي ابتداءً من اليوم الثلاثاء استنادا للتعميم الصادر من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بشأن انخفاض حالة الحميات، على أن يبقى العمل والتقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة سابقاً للحد من تفشي وباء والحميات الفيروسية وحفاظا على سلامة المواطنين.

ووجهت اللجنة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، الشكر والتقدير للضباط والأفراد والإعلاميين المشاركين في تنفيذ الحظر وللمواطنين وأصحاب المحال التجارية على تعاونهم وتنامي وعيهم في إنجاح الحظر الجزئي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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