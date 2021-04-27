شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الدورة التدريبية للفرق الطبية في كيفية التعامل مع اللقاح الخاص بكوفيد19 بمديرية حات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية حات عبدالله محسن بلحاف الدورة التدريبية للفرق الطبية بالمديرية في كيفية التعامل مع اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وبتمويل ودعم منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.



وخلال التدشين أشاد مدير مكتب الصحة بمديرية حات الاستاذ عبدالله بلحاف بجهود السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة والمنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي بالمديرية .

من جانبه أعطى مشرف التحصين بالمديرية ومدرب الدورة حسين علي بن حمدون كافة المعلومات عن اللقاح وكيفية الحفاظ عليه مؤكدا أن الحملة ستنطلق خلال الايام القادمة وستستهدف الكادر الصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.