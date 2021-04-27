إرساء مناقصة مشروعي أبراج الكهرباء (خرير ـ قريو) واعتماد تنفيذ عدة مشاريع بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ارست لجنة المناقصات الفرعية بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري، مناقصات مشروعي أبراج الكهرباء للخط الناقل 132 كيلو فولت في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر الممتد من "خَرِيْر " إلى منطقة قِرِيْوْ" ومحطات التحويل البالغ تكلفتهما الإجمالية 36 مليون و527 ألف دولار بتمويل محلي.



كما أقرت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي اعتماد تنفيذ 14 مشروعا تربويا وبناء سبعة مشاريع لمباني إدارات التربية في عدد من المديريات، ومقرات لثلاثة أندية رياضية هي شباب القطن واتحاد سيئون والبرق بتريم، إضافة إلى اعتماد تمويل مشروعي محطتي توليد بالطاقة الشمسية في مديريتي ثمود ورماه الصحراويتين وحفر بئر مياه في منطقة عندل بمديرية حريضة، على أن تستكمل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع من قبل المختصين في اللجنة .

وأوضح الوكيل الكثيري أن اعتماد تلك المشاريع يتم بحسب الآلية المتبعة من قبل لجنة المناقصات بناء على ما يتم التوافق بشأنه بين السلطات المحلية بالمديريات ومكاتب الوزارات الذي يتم بموجبه تحديد المشاريع الملبية لاحتياجات المناطق بحسب أولويتها، وخلق نوع من التوازن والعدالة بين المناطق المستفيدة .