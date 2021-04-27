شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يبعث برقية عزاء بوفاة العميد محمد الحييد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى حسين وناصر محمد الحييد بوفاة والدهم العميد محمد حسين الحييد.



واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع العسكرية التي شغلها.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.