شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي العبر يدشن توزيع مبادرة المجلس لإفطار الصائمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت لجنة الإغاثة والأعمال الانسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية العبر يوم الإثنين، مبادرة افطار صائم.



وتشمل المبادرة التي يرعاها المجلس الانتقالي الجنوبي، وجبات جاهزة لإفطار الصائمين ، من الأسر الفقيرة و الأسر الأكثر احتياجا وعابري السبيل.

وحضر تدشين المبادرة كلا من: فايز يسلم الصيعري رئيس الادارة الإقتصادية، وماجد عبدالله الصيعري رئيس إدارة الشباب والطلاب، ومحمد عوض الصيعري رئيس الادارة المالية والإدارية وربيع مبروك بن سعدون رئيس الإدارة الجماهيرية