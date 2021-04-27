باعبده يدشن الدورة التدريبية للفريق الصحي المكلف بحملة التحصين ضد كورونا بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، الأثنين، الدورة التدريبية للفريق الصحي المكلف بتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا، وذلك بتكليف من القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي.



وتهدف الدورة التي ستنفذ على مدى يومين، المشاركين في حملة التحصين، وتعريفهم بكيفية التعامل مع اللقاح ، وكيفية التعامل مع الفئة المستهدفة بعملية التحصين، والتوعية بأهمية اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته رحب القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله باعبده، بالمشاركين بالدورة، مثمناً الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة والمديرية، مؤكداً على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تعريف المشاركين بماهية اللقاح ، وأساليب التعامل مع الفئة المستهدفة بالتحصين.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد مبارك معرابي، بأن هذه الدورة تأتي استعداداً لحملة التحصين من فيروس كورونا التي ستنفذ لاحقاً ، والتي ستستهدف أولاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كالعاملين بالمجال الصحي، بالإضافة للمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك الأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً .

حضر تدشين الدورة، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية سيحوت الشيخ سعد عبدالله عفرار