الحوثيون يخصصون 70 ميغابايت من الإنترنت لاعمالها العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء أن ميليشيا الحوثي تحتكر 70 ميغابايت من سعة الإنترنت في اليمن لأعمالها الشخصية والعسكرية.



وقالت المصادر" إن ميليشيا الحوثي تستخدم انترنت فائق السرعة للأعمال الشخصية لقيادة الميليشيا والعمليات العسكرية، المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار".

وأضاف المصدر، إن ميليشيا الحوثي رفعت حجم السعة الدولية للإنترنت في اليمن من 47 ميغابايت في الثانية إلى 117 ميغابايت في الثانية، نهاية 2018.

وكانت السعة الدولية للإنترنت في اليمن 20 ميغابايت في الثانية حتى 2012، وأضاف وزيز الاتصالات بحكومة هادي عبيد بن دغر 10 ميغابايت في الثانية، وأضاف وزير الاتصالات الذي بعده جليدان محمود جليدان 17 ميغابايت ليصل إجمالي السعة الدولية للإنترنت إلى 47 ميغابايت، وأضاف الحوثيون 70 ميغابايت.

إلى جانب بطء الخدمة، تعد أسعار الاستهلاك للإنترنت في اليمن مكلفة جداً، ما يشكل صعوبة كبيرة في الحصول عليها من قبل الكثير من سكان البلاد، ويؤكد خبراء في قطاع الانترنت أن 47 ميغابايت لا تكفي عدد الطلب المتزايد على الانترنت في اليمن للمؤسسات والأفراد.

تشير التقديرات أن عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن وصل إلى 7 ملايين و659 ألفا و884 مستخدما، بما يوازي 27% من عدد السكان نهاية العام 2020.