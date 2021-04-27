شباب القرن ينظم أمسية رمضانية لأعضاء الفريق والشخصيات الاجتماعية والرياضية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

نظمت أدارة فريق شباب القرن بسيئون، يوم الإثنين، أمسية رمضانية لأعضاء الفريق والشخصيات الرياضية والأجتماعية بسيئون وذلك في بيت أولاد الموحوم سعيد بريك.



في الأمسية رحب أداري الفريق محمد صالح عفيف بالشخصيات الاجتماعية والرياضية في هذه الأمسية الرمضانية السنوية التي ينظمها فريق في بيت أولاد المرحوم سعيد بريك.

مشيداً بعطاء كل الداعمين خلال الفترة السابقة مع الفريق في تنفيذ الأنشطة الرياضية ومنها الثقافية والاجتماعية وخاصة أسرة آل بريك التي له دور في أستضافة اللقاء الرمضاني السنوي للفريق.

والقى في الأمسية الشيخ الداعية محمد أحمد قفزان كلمة قصيرة توجيهيه حث فيها الشباب على أحسان النية في أعمالنا منها الرياضية حتى يكون لكل الشباب الأجر أثناء ممارسة الرياضية بتقوية الجسم حتى يكون الشاب قوي الجسم في حاجة له للدفاع عن الدين والعرض.