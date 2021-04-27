مدير عام حصوين يدشن الدورة التدريبية للفريق الصحي المكلف بحملة التحصين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، الثلاثاء، الدورة التدريبية للفريق الصحي المكلف بتنفيذ حملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا في المديرية.



وتهدف الدورة على مدى يومين، تعريف المشاركين المهارات المطلوبة لتنفيذ الحملة، وكيفية التعامل مع اللقاحات وحفظها والأساليب المتبعة للتعامل مع المستهدفين بالتحصين والتوعية بأهمية اللقاح في الحد من مخاطر الفيروس .

هذا وفي التدشين أكد مدير عام المديرية على أهمية الدورة وضرورة الاستفادة من المعلومات والمهارات الخاصة بحملة التحصين ضد كورونا، وتطبيق ما تم التدرب عليه في الواقع العملي، معبراً عن أمله أن تنفذ مزيداً من هذه الحملات الوقائية ضد الوباء الفتاك.

من جهته أشار الأستاذ أحمد سعد الأسد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية إلى أن الدورة تأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ الحملة الوقائية للتحصين ضد كوفيد19 والتي ستخصص الجرعة الأولى منها للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم العاملين في القطاع الصحي، والمواطنين ممن تجاوز 60 عاماً، والمصابين بالأمراض المزمنة.