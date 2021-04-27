قيادات حوثية تستولي على نقاط تحصيل في مداخل إب وتحول إيراداتها لحسابها الشخصي

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت قيادات حوثية بارزة على نقاط تحصيل في مداخل محافظة إب (وسط اليمن)، وحوّلت عائداتها لحسابهم الشخصي، في ظل تسابق محموم لنهب إيرادات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.



وقالت مصادر مطلعة، إن قياديين حوثيين تم تعيينهما من قبل المليشيا في منصب وكلاء محافظ إب، استوليا على نقطتي تحصيل تابعيتن لصندوق النظافة والتحسين في مدخلي إب الجنوبي والشمالي، وحولت إيراداتها إلى حسابهما الشخصي.



وأوضحت المصادر أن أحد القيادات استولى على نقطة تحصيل في مدخل محافظة إب الشمالي بمديرية يريم، فيما استولى الآخر على نقطة التحصيل في المدخل الجنوبي بمدينة القاعدة.



وأشارت إلى أن القياديين استحوذا على العوائد المالية الكبيرة بعد وضع متحصلين جدد تابعين لهما، بعد طرد المتحصلين السابقين.



وفجّرت إيرادات صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب، صراعات حادة بين قيادات حوثية عليا على مدى السنوات الماضية، باعتباره أحد أكبر الموارد المالية في المحافظة.

