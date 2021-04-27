تنفيذية إنتقالي غيل باوزير تعقد اجتماعها الدوري لشهر إبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي، بمديرية غيل باوزير إجتماعها الدوري لشهر إبريل برئاسة الأستاذ محسن أحمد حيتر رئيس الهيئة.



وكرس الإجتماع الذي أتى تحت شعار ( معا من أجل تحسين البنية التنظيمية ) عدد من الموضوعات أبرزها مناقشة مخرجات الإجتماع الدوري للفصل الأول من العام الجاري وماتضمنه من قرارات وتوصيات من أجل العمل على ضرورة تحسبن الأداء التنظيمي للمجلس بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة والمستقبلية على الأصعدة كافة.

وجرى في الإجتماع مناقشة تقييم مستوى الأداء في توزيع مبادرة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي المتمثلة في توزيع وجبة أفطار الصائم التي تم تدشينها الخميس الماضي .

كما ناقشت الهيئة محضرها السابق والتصفية المالية الشهرية لشهر مارس المنصرم والمصادقة من قبل أعضاء الهيئة.

هذا وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات حثت قيادة مجلس المحافظة إلى ألقيام بواجبها المسؤول تجاه عدد من القضايا التنظيمية بالمديرية و الوقوف أمامها بحزم من أجل تحسين و تطوير أداء عمل المجلس بشكل فعّال.