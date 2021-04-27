حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية، اليوم الثلاثاء، من تدفق للسيول في الشعاب والوديان ونصح المركز خلال نشرته الصادرة حول أحوال الطقس ليومنا هذا، بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية اثناء وبعد هطول الأمطار، كما يحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الامطار والسحب المنخفضة.



وتوقع المركز خلال نشرته أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً غائماً جزئياً والسماء ملبدة بالغيوم مع فرصة لهطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها البرد أحيانا في فترتى الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعده شمالا وأجزاء من الهضاب الداخلية في (البيضاء ومارب والجوف وشبوه وحضرموت) والمناطق المرتفعة المقابلة لسهل تهامة.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون الطقس فيها غائم جزئياً ، حار ورطب نهاراً مع احتمال هطول امطار مفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية في (لحج وعدن وابين وشبوه) والمناطق الداخلية المحاذية لها ، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل غرب خليج عدن والاجزاء الجنوبية من البحر الأحمر وأقصى سرعة لها إلى 27 عقدة .

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً وحار نهارا مع احتمال هطول امطار متفرقة ، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال واقصى سرعة لها 20عقدة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة عليها ، والرياح خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 07 إلى 16عقدة.