قوات الجيش الوطني تعلن تحقيق تقدم ميداني ودحر مليشيا الحوثي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ السعودية نيوز

أعلنت قوات الجيش الوطني، الإثنين، تحقيق تقدم ميداني ودحر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من "مواقع مهمة" في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وتستمر مليشيا الحوثي في النزيف البشري في مأرب عقب فشلها منذ آخر هجوم بري غير مسبوق شنته بـ7 فبراير/ شباط الماضي، في إحراز أي مكاسب ذات قيمة لاجتياح المحافظة، وذلك إثر الضربات الموجعة للجيش والقبائل ومقاتلات التحالف بقيادة السعودية.

واتسعت رقعة المعارك الضارية في مأرب جنوبا من جبهة جبل مراد ورحبة وحتى الغرب من المحور الأكثر شدة من جبهات صرواح، ووصلت إلى "الجدعان" في الشمال الغربي من المحافظة النفطية.

وذكر الجيش الوطني، في بيان، أن قواته مسنودة برجال القبائل "نجحت في هجوم عسكري عكسي من دحر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من مواقع مهمة في جبهة المشجح في مديرية صرواح غربي مأرب".

ووصف البيان المواقع التي تم دحر مليشيا الحوثي منها أنها "مواقع استراتيجية"، مشيرا إلى تقهقر مجموعات الانقلاب عقب تكبدها عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدة آليات للمتمردين.