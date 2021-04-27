القوات الشرعية تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش، امس، من دحر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.



وذكر "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجوماً عكسياً تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة المشجح، وإجبارها على الفرار..موضحاً أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

ولفت إلى أن قوات الجيش، أسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وفي جبهة الكسارة، أحبطت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها.

إلى ذلك نفذت قوات الجيش، اليوم، كمينا محكما، لمجموعة من المليشيا الحوثية، في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا بينهم قيادي.

في السياق لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرين، صباح اليوم، بنيران أبطال الجيش، في جبهة جبل مراد.

في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مدار اليوم، غارات جوية مكثفة، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد القتالي.