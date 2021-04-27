شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى الغيضة المركزي يتسلم مستلزمات طبية وأدوية من قيادة التحالف العربي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت إدارة مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، امس مجموعة من المستلزمات الطبية والادوية مقدمة كدعم من قيادة التحالف العربي بمحافظة المهرة بقيادة المملكة العربية السعودية.



وجدد مدير عام المستشفى، محسن بلحاف شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على هذا الموقف الأخوي .. مشيداً بدعم المملكة لقطاع الصحة بالمهرة ومساندتهم للكثير من المشاريع التنموية بالمحافظة .

فيما أوضح قائد قوات التحالف في المحافظة أن هذا الدعم هو بداية لمراحل قادمة من الدعم الذي يأتي كمبادرة لتعزيز ومساندة قطاع الصحة بالمهرة في مواجهة وباء كورونا .