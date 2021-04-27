وزير الخارجية الأمريكي يحذر من التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي في مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، من التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي في مدينة مأرب.



وأكد بلينكن في تصريحات صحفية، أن تصعيد الحوثي في مأرب، سيكون له تداعيات كبيرة على الأزمة الإنسانية هناك.

وشددت واشنطن والأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على ضرورة وقف مليشيا الحوثي التصعيد الأخير والهجوم على مأرب اليمنية.

وناقش المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، مع ديفيد جريسلي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن هجوم الحوثيين في مأرب، مؤكدين ضرورة وقف التصعيد الأخير للمليشيات المدعومة إيرانيا.

ومأرب هي محافظة نفطية غنية بالغاز، تملك موقعا استراتيجيا هاما على الخط الحيوي الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية وتستعر فيها المواجهات منذ العام الماضي.