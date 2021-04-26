انجاز 114 مشروعاً تنموياً بوادي حضرموت بتكلفة 50 مليون دولار من حصة النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت إجمالي عدد المشاريع التنموية في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت 114 مشروعاً، بتكلفة إجمالية أكثر من 50 مليون دولار، بتمويل من حصة المحافظة من عائدات النفط.



ووفقاً لتقرير مقدم من لجنة إدارة مشاريع التنمية بالوادي والصحراء، فقد توزعت المشاريع على 14 قطاعاً خدمياً أبرزها الكهرباء و المياه والأشغال العامة و الطرق والصحة والتعليم بمختلف مراحله وصندوق النظافة والشباب والرياضة و الزراعة والإدارة المحلية .

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ان المشاريع ركزت على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطويرها ..موكداً إنجاز أكثر من 70 بالمائة من هذه المشاريع وإستمرار أعمال بقية المشاريع..لافتا بأن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من المشاريع الجديدة لاسيما مشروع ابراج نقل الطاقة وعدد من مشاريع قطاع التربية والتعليم والصحة والطرقات.

ووفقا لتقرير لجنة المناقصات العامة بالوادي فقد بلغت اجمالي مشاريع قطاع الكهرباء 12 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون ونصف المليون دولار، شملت مشاريع تعزيز قدرات شبكة التوزيع وإيصال التيار الكهربائي لعدد من المناطق الجديدة في مديريات العبر ورخية والسوم وساه.

فيما حصل قطاع الصحة العامة على 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و 932 الف دولار، وشملت مشاريع بناء مستشفيات ومرافق صحية جديدة، والمستشفى الأكاديمي بسيئون ،ومستشفى القطن الجديد ومراكز الطوارئ التوليدية بالمديريات ، بالإضافة إلى مشاريع بناء المراكز التخصصية الكلى و السرطان والمختبرات المركز ومركز نقل الدم و ابحاثة وبناء عدد من الأقسام الجديدة بهيئة مستشفى سيئون العام وبناء المعهد الصحي الجديد بسيئون

كما تم اعتماد 30 مشروعاً لمكتب التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 7ملايين و620 الف دولار، شملت بناء مجمعات تعليمية وثانويات ومدارس جديدة وترميم عدد آخر ، ساهمت في توفير آلاف المقاعد الدراسية للطلاب و الطالبات، وكذا تنفيذ 9 مشاريع لجامعة سيئون بتكلفة مليون و 955 الف دولار، شملت بناء مباني جديدة للكليات ودعم الجامعة حديثة النشأة، وتم تنفيذ 7 مشاريع في قطاع الطرقات العامة بتكلفة اجمالية 19 مليون دولار شملت مشاريع سفلتة عدد من الطرقات الرئيسية في الوادي.

واستهدف قطاع المياه بـ 13 مشروعاً بتكلفة إجمالية 3 ملايين دولار شملت مشاريع حفر آبار مياه جديده وبناء عدد من الخزانات في حقول مؤسسة المياه ومشاريع الصرف الصحي.