هادي يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب ويشيد بانتصارات الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات.



واشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة ابناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاة شعبنا وطننا وهويتنا.

واكد فخامة الرئيس، ان التضحيات الكبيرة لابطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الايرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد ..محملاً المحافظ العرادة نقل تحياته الى كافة المقاتلين الابطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف.

من جانبه عبر محافظ مأرب، عن امتنانه لمتابعة واهتمام فخامة الرئيس لسير العمليات العسكرية وتطورات الاوضاع على الساحة..مؤكداً وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية..مشراً الى المعنويات العالية التي يتمتع بها الابطال في مختلف الجبهات.

وقدم محافظ مأرب، شرح واف لسير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس..مثمناً دور الاشقاء في التحالف العربي في هذا الصدد.