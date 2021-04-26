شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة مدير الأمن السياسي بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير الأمن السياسي بمحافظة أبين العميد صالح عمر سودان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية والأمنية..معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.