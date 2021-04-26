رئيس الوزراء يزور كلية الشرطة بحضرموت ويطلع على سير برامج التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، بزيارة الى كلية الشرطة بحضرموت، حيث اطلع على سير التدريب والتأهيل والمخرجات النوعية لهذه الكلية لرفد الوحدات الأمنية بالكوادر المؤهلة والمدربة.



وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله الى مقر الكلية بمنطقة الريان، عميد الكلية العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي وقيادات وضباط وصف وطلاب الكلية، الذين اصطفوا لتحيته والمرافقين له.

وطاف رئيس الوزراء باقسام الكلية، واطلع على سير برامج التدريب والتأهيل، وكذا المنشأت والمرافق الجديدة التي تم انشاؤها والتي قيد الانشاء بالكلية.

واعتبر الدكتور معين عبدالملك، قرار فخامة رئيس الجمهورية بانشاء كلية الشرطة في حضرموت قرار تاريخي نظرا لأهمية هذا الصرح الأكاديمي الذي يجب ان نفخر به جميعاً، لإعداد ضباط شرطة على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على أداء المهام الموكلة لهم في الجوانب الأمنية.. معربا عن تطلعه في ان تكون كلية الشرطة بحضرموت نموذجا لكل الكليات في اليمن.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الكبير لكوادر الكلية في اعداد القيادات الأمنية التي تعد الأكثر احتكاكاً بالمواطن وما يجب ان تكون عليه في قدر كبير من المسؤولية .. مشيراً الى الدور المعول على مخرجاتها في مكافحة الإرهاب وضبط الامن والاستقرار.

وخاطب رئيس الوزراء قيادة الكلية ومنتسبيها قائلاً " دوركم كبير ومهم في ظل هذه الظروف والفرصة التي أعطاها فخامة الرئيس لحضرموت يجب استغلالها جيداً وان يكون الجميع عند مستوى المسؤولية".. متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لكلية الشرطة حضرموت بما في ذلك استكمال انجاز بقية الاعمال الانشائية وفق المخططات المعدة، والاهتمام بتطوير برامج التدريب والتاهيل.. مشيراً الى ان هذه الكلية أصبحت مركز اشعاع وتنوير وصرح علمي يعني بتاهيل الضباط لتلبية احتياجات الوحدات الأمنية ومراكزها ليس لحضرموت فقط وانما للمحافظات الأخرى.

وقدمت عمادة الكلية عرض توضيحي شامل منذ إنشاء وإفتتاح كلية الشرطة حضرموت بناءاً على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي رقم ١٨ لعام ٢٠١٩م، وتخريج اول دفعة من الكلية لعدد 139 والدفعات الجديدة الدارسة حالياً.. مشيرين الى آلية القبول واعداد الطلاب في جوانب التدريب والتأهيل والتزود بالعلوم والمعارف الشرطوية والقانونية، وفق المواصفات والمعايير العالمية لكليات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتضمن العرض سير انجاز المشاريع الانشائية المتبقية للكلية وسير العمل فيها، والاحتياجات القائمة.

وعبر عميد وقيادات الكلية عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء، وما ابداه من استعداد لدعم هذا الصرح العلمي.

الى ذلك، اطلع رئيس الوزراء على سير العمل في انجاز مباني المرحلة الثانية بالمدرسة القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، وما تقدمه المدرسة القتالية من دورات متخصصة للتاهيل.

كما زار رئيس الوزراء، المستشفى العسكري الميداني بمنطقة الريان، وتعرف من الكوادر الطبية العاملة فيه على الخدمات التي يقدمها والطاقة الاستيعابية .

رافق رئيس الوزراء، وزراء الصحة العامة السكان الدكتور قاسم بحيبح والاشغال العامة والطرق مانع بن يمين والتربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، وعدد من المسؤولين.