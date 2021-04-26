معين عبدالمك يضع حجر الأساس لمشروع البرج الطبي بالمكلا ويزور عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في منطقة خلف بمدينة المكلا محافظة حضرموت، حجر الأساس لمشروع البرج الطبي للمستشفى العسكري.



واستمع رئيس الوزراء ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، من القائمين على المشروع الذي سيقام على مساحة اكثر من 5 الاف متر مربع الى شرح عن مكوناته والمراحل المتوقعة لانجازه ..مؤكدين ان هذا المستشفى سيكون نوعي ويقدم خدمات نوعية في تخصصات مختلفة.

وحث رئيس الوزراء القائمين على المشروع إنجازه في الوقت المحدد، والتقيد بالمواصفات الانشائية.. مشيرا الى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية لخدمة المواطنين.

الى ذلك اطلع رئيس الوزراء على المراحل التي تم إنجازها في مشروع مجمع نادي الضباط بمنطقة خلف في المكلا.

وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع (30045.4) متر مربع، ويتكون من فندق وصالات الأفراح ونادي الضباط ومركز رجال الأعمال، ومطعم وكافتيريا.

واستمع رئيس الوزراء من مهندسي المشروع، إلى الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز والمدد الزمنية المتوقعة لاستكمال التنفيذ.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بأهمية مثل هذه المشاريع في تنشيط الجانب السياحي بمحافظة حضرموت.. لافتا الى أهمية التسريع بالإنجاز وفقا للبرنامج المعد والدراسات الفنية للمشروع.. معرباً عن تطلعه بأن يرى هذا المشروع النور قريبا.

وتفقد رئيس الوزراء اعمال الترميم الجارية في المستشفى العسكري بالمنطقة الثانية، واستمع الى شرح حول التجهيزات الجارية لإعادة تشغيل المستشفى.

رافق رئيس الوزراء، وزراء الصحة العامة السكان الدكتور قاسم بحيبح والاشغال العامة والطرق مانع بن يمين والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، وعدد من المسؤولين.