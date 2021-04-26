شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة مدير الامن السياسي بمحافظة ابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير الامن السياسي بمحافظة ابين العميد صالح عمر سودان.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها ..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.