انتزاع 1.835 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام " لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.835 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.

واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها تنوعت بين 57 لغماً مضادة للأفراد، و962 لغماً مضادة للدبابات، و812 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 236.864 لغماً.