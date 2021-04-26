مناقشة إجراءات اقامة مشروع توليد كهرباء وادي حضرموت بالطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت قيادة المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت، اليوم، إجراءات إقامة محطة توليد بالطاقة الشمسية بقدرة 7 ميقا المعلنة بمناقصة ستفتح مضاريفها في شهر يونيو القادم مع وفد من المهندسين المختصين من وزارة الكهرباءوالطاقة لغرض رفعها للشركات المتقدمة للمناقصة لتجهيز عروضهم الفنية والمالية.



وقدم مندوبي الوزارة المهندسين احمد زكي مرشد مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوزارة و خالد فيصل بن طالب مدير إدارة الطلب والكفاءة بالوزارة، شرح موجز عن الآلية التي ستُتَّخذ في تنفيذ وإقامة محطات الطاقة الشمسية في المناطق المحررة بعد التعرف على تضاريس المواقع المزمع إنشاء المحطات فيها الملائمة لهذا الغرض.

بدورهم تحدث مدير عام المنطقة المهندس عبدالقادر الجنيد ونائبه المهندس صلاح بن حريز ومدير عام وحدة المشاريع بالمحافظة المهندس خالد باحريش عن أفضلية المواقع المقترحة لإنشاء المحطة وعن الإمكانية الكبيرة والمناسبة التي تتميز بها تضاريس منطقة وادي حضرموت لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية بطاقة توليدية أكبر مستقبلاً.