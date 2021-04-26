اجتماع صحي موسع بعدن يناقش خطط وحملات التحصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع صحي موسع، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، خطط وحملات التحصين لشلل الأطفال والدفتيريا والحصبة والكوليرا والأنشطة الروتينية الأخرى في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



واستعرض الاجتماع، الطرق السليمة والمثلى في الحفاظ على النشاط الروتيني والحملات المستهدفة لمجموعة أمراض الطفولة في أعلى مستوياتها والمحافظة على ماحققته خلال الفترات الماضية، وسير عملية حملة التحصين الصحي ضد مرض (كوفيد-19) في ١٣ محافظة.

واكد الدكتور الوليدي، اهمية الحفاظ على ماتحقق في مجال التحصين من إنجازات والسعي للبناء على ايجابياتها وتصحيح أوجه القصور فيها..مشيراً إلى أن حملة التحصين ضد مرض(كوفيد-19) مستمرة في استهدافها للكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة..داعياً الفئات المستهدفة إلى أخذ زمام المبادرة في تحصين نفسها من مخاطر فيروس كورونا الذي يفتك ببلدان العالم.