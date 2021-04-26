 حضرموت.. "خفر السواحل" ينقذ صيادا تعرض قاربه لخلل فني في سواحل المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

تمكنت قوات خفر السواحل بحضرموت، اليوم، من العثور على قارب توقف إثر خلل فني، في سواحل مدينة المكلا.



وتلقى مركز العمليات بلاغا من الصياد، يفيد بتعطل قاربه في سواحل المكلا على بعد 2 ميل بحري، بعد نزوله من القارب والسباحة إلى البر.

وخرجت على إثر البلاغ دورية بحرية تابعة لقوات خفر السواحل بحضرموت، وتمكنت من العثور على القارب في فترة زمنية حددت بـ10 دقائق منذ بدء عملية البحث.

وأعرب الصياد عن خالص شكره وتقديره لجهود قوات خفر السواحل بحضرموت على تجاوبهم السريع وتعاونهم مع الصيادين والوقوف إلى جانبهم في كافة الظروف.