"مسقط" تقدم مساعدات إنسانية لأبناء مديرية المسيلة

وفي مستهل التدشين شكر الدحيمي هذه اللفتة الإنسانية والدعم من خلال تقديم المساعدات من أبناء محافظة مسقط لإخوانهم أبناء مديرية المسيلة.

دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، الأحد، استلام وتوزيع المساعدات المقدمة من أبناء محافظة مسقط العمانية لإخوانهم أبناء مديرية المسيلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012