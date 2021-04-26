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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسقط" تقدم مساعدات إنسانية لأبناء مديرية المسيلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021
الخليج 365 - المهرة
دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، الأحد، استلام وتوزيع المساعدات المقدمة من أبناء محافظة مسقط العمانية لإخوانهم أبناء مديرية المسيلة.
وفي مستهل التدشين شكر الدحيمي هذه اللفتة الإنسانية والدعم من خلال تقديم المساعدات من أبناء محافظة مسقط لإخوانهم أبناء مديرية المسيلة.
وأكد الدحيمي بأن هذه المساعدات تم تخصيصها للأسر الأشد حاجة بالمديرية من الأيتام والأرامل والمعاقين وغيرهم.