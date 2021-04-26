محاولة فاشلة لسطو مسلح لصرافة العمقي في القطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365 - القطن

نفذ مسلحون مجهولون، مساء الأحد، سطو مسلح على صرافة العمقي بمديرية القطن بوادي حضرموت.



وبحسب مصادر مطلعة، فقد باشر المسلحون اطلاق النار على الصرافة فرع منطقة العقاد.

وأفادت المصادر، أن موظفين اثنين لدى صرافة العمقي اصيبا باصبتين خفيفتين، خلال العملية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية السطو فشلت،ولم يتمكن الجناة من نهب أي شيء يذكر.

ويشهد وادي محافظة حضرموت، شرق البلاد، انفلاتا أمنيا بين الحين والآخر، وتقيد العمليات الإجرامية والإرهابية هناك ضد مجهول غالبا